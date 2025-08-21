Inter, Zanetti: "Chivu va supportato dentro e fuori, ma qui si può fare un gran lavoro"
Javier Zanetti, bandiera e vicepresidente dell'Inter, ha parlato della nuova stagione che sta per iniziare a La Provincia di Como, toccando molti temi: "Con Simone Inzaghi abbiamo fatto quattro anni da protagonisti, sempre competitivi, vincendo e arrivando molto vicino a traguardi prestigiosi. Ora c'è Chivu che conosce molto bene l’ambiente, fa parte della nostra famiglia, ha grande voglia, va supportato dentro e fuori dal campo. Con grande umiltà possiamo fare un grande lavoro".
Lautaro Martinez resta una certezza.
"Lautaro dimostra un grande senso di appartenenza, è felice con noi, sta iniziando la sua settima stagione: è il nostro capitano. Penso sia già una bandiera".
Nico Paz e Fabregas sono stati accostati a lungo all'Inter, poi sono rimasti al Como.
"Nico è giusto che continui il suo percorso di crescita dove ha fatto molto bene alla sua prima stagione in Italia, ha un grande futuro davanti. Quanto a Cesc, penso sia uno degli allenatori giovani che stanno emergendo e dimostra grande capacità. È molto intelligente, lo era già da giocatore".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Sassuolo
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro