Diouf, l’Inter ha superato l’offerta fatta dal Napoli: le cifre definitive

L’Inter guarda in Francia e chiude per Andy Diouf, per il quale il Napoli aveva presentato un’offerta più di una settimana fa. Il Lens, però, non l’aveva accettata: la proposta azzurra, così come quelle di Crystal Palace e West Ham, si aggirava tra i 18 e i 19 milioni, con eventuali bonus che avrebbero portato la cifra intorno ai 20-21 milioni. Fin dall’inizio, però, era chiaro che per convincere il club francese sarebbe servito un investimento più consistente, tra i 23 e i 25 milioni, riferisce Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale.

E sarà proprio questa la cifra che l’Inter verserà nelle casse della società francese per assicurarsi Diouf. L’accordo, almeno a livello verbale, è già stato raggiunto nella giornata di oggi, con l’arrivo del giocatore previsto nelle prossime ore. Domani è invece il giorno delle visite mediche e delle firme sul contratto, che lo legherà al club nerazzurro per cinque anni. Diouf ha già parlato con la dirigenza dell’Inter e con Chivu. L’Inter ha messo sul piatto 20 milioni più 5 di bonus per chiudere l’operazione.