Inter-Diouf, accordo verbale con il Lens: domani svolgerà le visite

L’Inter sorprende e pesca in Francia il centrocampista da regalare a Cristian Chivu. Dopo la chiusura della Roma per Manu Koné, i nerazzurri hanno accelerato per Andy Diouf. Il centrocampista francese è il giocatore individuato dalla dirigenza e i contatti con il Lens, che di recente aveva rifiutato offerte da circa 20 milioni di euro (anche da parte del Napoli), hanno portato prima a una base di intesa e poi allo sblocco dell'affare, che dovrebbe andare in porto sulla base di 25 milioni, bonus compresi.

Domani a Milano - In questo senso, riportano gli ultimi aggiornamenti di Sky Sport, l'Inter ha raggiunto l’accordo verbale con il Lens per il centrocampista classe 2003. I due club hanno trovato l’intesa per il passaggio a titolo definitivo, che andrà formalizzato nelle prossime ore: Diouf infatti svolgerà le visite mediche con i nerazzurri nella giornata di domani, venerdì 22 agosto.