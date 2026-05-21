Crisi Serie A, Ds Fiorentina tuona: “Siamo campionato di passaggio come Olanda e Portogallo!”

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“Per me la non qualificazione per 3 mondiali della Nazionale è un mistero e un delitto calcistico, un dramma".

Durante l'intervento a Solomeo al Global Launch of the 100's' dell'European Golden Boy, Fabio Paratici, direttore sportivo della Fiorentina, si è soffermato Serie A: "Il livello del campionato italiano è stato depauperato, è sceso di livello. Perché i migliori calciatori non ci toccano più, ora i migliori vengono acquistati dalle squadre di Premier. Così come i migliori della Serie A, che deve creare sempre nuovi giocatori forti. È un campionato di passaggio, come 15 anni fa lo erano i campionati olandesi o portoghesi. Continuo comunque a credere che i calciatori italiani siano bravi, ma forse il campionato italiano non è la piattaforma ideale per allenarli al meglio, per farli performare. Poi si può aprire tutta una serie di discorsi sul settore giovanile…".

Più stupito dalla mancata qualificazione dell’Italia o le italiane subito fuori?

“Per me la non qualificazione per 3 mondiali della Nazionale è un mistero e un delitto calcistico, un dramma. Le squadre che escono dalle coppe non sono un termometro sufficiente per dire che il calcio italiano è in crisi".