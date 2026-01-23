Sorpresa Spalletti: saltata conferenza prima di Juve-Napoli (era stata annunciata)

Non parlerà nessuno alla vigilia di Juve-Napoli. Alla scelta di Conte segue quella di Spalletti: la conferenza che era stata convocata come di consueto alle 16 allo Stadium è stata annullata, dopo appena due ore dalla convocazione. Già altre volte il tecnico bianconero non si è presentato in sala stampa per via degli impegni ravvicinati, ma questa volta sarà quantomeno anomalo il silenzio alla vigilia di uno dei big match della ventiduesima giornata di Serie A. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.