Sorpresa Szczesny: se va al Barcellona, la Juve ci guadagna. La cifra

Wojciech Szczesny (34 anni) sembra il candidato ideale per andare ad occupare il posto tra i pali del Barcellona lasciato vuoto da Marc Andre Ter Stegen, vittima di un grave infortunio e costretto ai box per diversi mesi. Il nome del polacco, compagno di nazionale del centravanti blaugrana Lewandowski, è quello più in auge e il possibile approdo in Catalogna farebbe felice e permetterebbe un incasso anche alla Juventus.

Sì, perché secondo quanto appreso da Tuttomercatoweb.com, al momento dell'accordo per la risoluzione del portiere classe 1990 con la Juventus è stata inserita una particolare clausola che prevede la rinuncia da parte di Szczesny a 2 milioni di euro di buonuscita in caso di firma con altre squadre. Insomma, sotto sotto in casa Vecchia Signora non sarebbero poi così dispiaciuti di vederlo a Barcellona. Da parte sua peraltro il polacco avrebbe già dato la sua disponibilità a trasferirsi al Camp Nou.