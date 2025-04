Sorpresa Torino, niente riscatto per Elmas: tornerà al Lipsia

Il Torino difficilmente riscatterà Eljif Elmas a fine stagione, non per un problema di rendimento che finora è stato buono, ma come hanno sottolineato nelle ultime ore sia Tuttosport che La Stampa per un problema economico. Il Lipsia non scende dall'accordo iniziale di 17 milioni di euro, troppi per il presidente granata Cairo. L’ex Napoli con ogni probabilità tornerà quindi in Germania.

