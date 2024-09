Sorpresa Udinese: Sanchez fuori dalla lista Serie A. Il motivo

L'Udinese, almeno per il momento, ha scelto di lasciare fuori dalla lista per la Serie A Alexis Sanchez. Una decisione chiaramente legata all'infortunio del cileno nei giorni scorsi, ma che potrà comunque essere rivista in corso d'opera in qualsiasi momento da parte del club friulano.

Il Nino Maravilla, ricordiamo, dopo il ritorno in Friuli si è infortunato prestissimo, accusando un problema muscolare al gemello mediale. Una volta superata la lesione, Alexis Sanchez dovrà praticamente iniziare da zero la preparazione e quindi integrarsi negli schemi di mister Runjaic. Diversi passaggi insomma, che salvo sorprese lo terranno lontano dai campi per diverse settimane.