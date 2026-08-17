Spalletti, retroscena sul Napoli: "Seguimmo Kolo Muani, mi aveva colpito"

vedi letture

Retroscena Napoli, Luciano Spalletti svela: quando sedeva sulla panchina azzurra aveva seguito Kolo Muani. Ora lo ha preso alla Juventus

"Kolo Muani lo conoscete già perché ci avevo già avuto a che fare. lo avevo avuto la fortuna di giocarci anche in Champions, quando ero a Napoli, contro di lui, e avevo già apprezzato le sue caratteristiche. Anzi, l'avevamo anche seguito per un periodo", ha parlato così Luciano Spalletti in conferenza stampa a proposito del nuovo bomber della sua Juventus. Il tecnico bianconero ha quindi svelato un retroscena: quando sedeva sulla panchina azzurra il club aveva osservato Kolo Muani. Il Napoli lo affrontò agli ottavi di finale della Champions League 2022/23, quando l'attaccante francese vestiva la maglia dell'Eintracht Francoforte.

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora e la sezione di Radio Tutto Napoli).