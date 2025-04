Stop al sogno triplete! Inter travolta 3-0: Milan in finale ed in Supercoppa

Il Milan travolge l’Inter 3-0 e conquista la finale di Coppa Italia grazie a una doppietta di Luka Jovic e al sigillo finale di Reijnders. La squadra di Sergio Conceicao domina il derby, il quinto stagionale, annullando completamente i nerazzurri e facendo esplodere San Siro di entusiasmo. Il successo, oltre a eliminare l’Inter, conferma il Milan come vera kryptonite dei cugini in questa stagione. Ora i rossoneri attendono il Bologna (o l’Empoli) per l’atto finale del 14 maggio a Roma. Il ko pesa anche sulla corsa alla Supercoppa italiana.

La partita si apre con una traversa di Dimarco e una chance fallita da Lautaro, ma è Jovic a sbloccare il match alla prima occasione. Il serbo raddoppia nella ripresa, approfittando di un’incertezza di Martinez. Inzaghi prova a cambiare volto all’Inter con quattro sostituzioni, ma senza effetto. Conceicao perde Gabbia, ma il Milan tiene il campo con autorità. Il terzo gol chiude ogni discorso: rossoneri in finale, Inter fuori senza mai davvero entrare in partita.