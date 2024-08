Subito decisivi i due nuovi acquisti: Atalanta sul 2-0 a Lecce al 45'

Atalanta padrona del campo e meritatamente sul doppio vantaggio a Lecce nella sfida del Via del Mare, valida per la prima giornata del campionato di Serie A 2024-2025. A decidere la gara finora sono le reti di Brescianini e Retegui, i due nuovi acquisti nerazzurri schierati subito titolari da mister Gasperini.

Parte bene la squadra bergamasca, che dopo un'iniziale fase di studio alza il proprio baricentro e costruisce una doppia occasione con De Ketelaere al 24'. Zappacosta ci riprova da fuori al 26', mancando però lo specchio. Così è Brescianini a sbloccarla: gran destro dell'ex centrocampista del Frosinone, bravo a raccogliere una respinta di Falcone dopo un buon colpo di testa di Retegui, a sua volta servito in area poco prima da Zappacosta al 35'. Il Lecce non ha neanche il tempo di riorganizzare le idee che viene colpito dall'altro nuovo acquisto della Dea: Mateo Retegui. Colpo di testa letale del centravanti nerazzurro, che al 45' sfrutta un assist perfetto di Ruggeri saltando tra Baschirotto e Gallo in piena area di rigore per il 2-0 con cui si chiude il primo tempo.