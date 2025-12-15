Ufficiale

Supercoppa, la designazione arbitrale di Bologna-Inter: il Var è un napoletano

di Pierpaolo Matrone

Manca una sola partita alla fine dei giochi per la 15^ giornata di Serie A, ma parte del mondo del calcio italiano si sta già proiettando all'inizio della Supercoppa Italiana, che con il suo ormai radicato format delle Final Four vedrà disputarsi giovedì e venerdì prossimi le due semifinali, prima dell'ultimo atto, la finalissima, che si giocherà invece nella serata di lunedì 22 dicembre. L'AIA, Associazione Italiana Arbitri, ha diramato i nomi degli arbitri designati per le due semifinali della Supercoppa Italiana,

BOLOGNA - INTER (Venerdì 19 dicembre, ore 20.00)
Arbitro: Chiffi
Assistenti: Rossi C. - Fontemurato
IV uomo: Dionisi
VAR: Maresca
AVAR: Pezzuto