Tegola per il Como: stagione finita per Diao, si è infortunato al piede

vedi letture

Brutte notizie per il Como, che dovrà fare a meno per le partite rimanenti in stagione del suo talento offensivo Assane Diao, arrivato nel mercato di gennaio. L'attaccante, fa sapere Sky Sport, ha rimediato un brutto infortunio al piede nel corso della sessione odierna di allenamento e ne avrà per almeno un paio di mesi, dalle prime stime. Si attendono però esami e report ufficiali.

