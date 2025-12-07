Ultim'ora Tegola per la Lazio, Isaksen sostituito all'intervallo: rischia di saltare il Napoli

Gustav Isaksen è rimasto in campo solo per il primo tempo della sfida contro il Bologna, attualmente sull’1-1, dopo aver contribuito al momentaneo vantaggio biancoceleste. L’esterno offensivo danese ha accusato un problema muscolare che lo ha costretto a rimanere negli spogliatoi all’intervallo, spingendo Maurizio Sarri a inserire Lazzari per la seconda parte di gara. La scelta si è rivelata obbligata, considerando che già nei minuti finali del primo tempo Isaksen aveva iniziato a toccarsi l’adduttore destro.

Nei prossimi giorni il giocatore si sottoporrà agli esami necessari per valutare l’entità dell’infortunio e stabilire i tempi di recupero. La preoccupazione in casa Lazio è palpabile, poiché il danese rischia concretamente di saltare il match contro il Napoli del 4 gennaio all’Olimpico. La sua eventuale assenza rappresenterebbe un problema per Sarri, che dovrà rivedere le opzioni sulle fasce proprio in uno dei momenti più delicati della stagione.