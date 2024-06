Tensione Lazio, Tudor già irritato con il club: il suo pupillo Kamada va via a zero

Il giapponese ha deciso di non far valere l'opzione triennale per continuare insieme al club biancoceleste, preferendo una nuova avventura

Daichi Kamada è a un passo dal dire addio alla Lazio. Perché il giapponese ha deciso di non far valere l'opzione triennale per continuare insieme al club biancoceleste, preferendo una nuova avventura in un altro campionato. Potrebbe essere la Premier League, visto che - come spiegano i colleghi di Tuttosport - il Crystal Palace ha un accordo di massima per Kamada per un triennale a 5 milioni di euro.

Una situazione che ha già fatto irritare Tudor, considerato che pensava di far ripartire la Lazio proprio dal giapponese, e non mancano i rumors sulle tensioni tra il tecnico e la società.