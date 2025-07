Ter Stegen in Serie A? In uscita dal Barcellona, ci pensano due big italiane

Marc-André ter Stegen, Joan Garcia e il ds Deco, insieme per la prima volta nella Ciutat Esportiva Joan Gamper. È quanto sta succedendo in questi minuti a Barcellona, dove il portiere tedesco appare ormai solamente in attesa di essere ceduto. Questo, perché il club di Laporta ha appena investito ben 25 milioni di euro sulla promessa 24enne dell'Espanyol e, al contempo, ha rinnovato il contratto a Wojciech Szczęsny. Un messaggio chiaro all'ex titolarissimo blaugrana, che ad oggi sarebbe soltanto il terzo estremo difensore della rosa di Flick nonostante le sue 422 presenze coi catalani. Nel suo curriculum ci sono sei campionati spagnoli, sei coppe del Re, 4 Supercoppe di Spagna, 1 UEFA Champions League, 1 Supercoppa UEFA e 1 Coppa del mondo per club FIFA.

Secondo quanto raccolto da TMW, il Barça proprio in queste ore comunicherà a Ter Stegen il suo ruolo marginale in vista della prossima stagione, invitandolo a trovarsi una nuova sistemazione. Chi c'è alla finestra? Dalle nostre parti occhio, per adesso in modo marginale, all'Inter in caso di partenza di Yann Sommer (obiettivo del Galatasaray). Tutto dipende ovviamente dalle uscite, come nel caso per esempio del Milan con Mike Maignan, ma quello di Ter Stegen è senza dubbio un nome che potrebbe scaldare il mercato italiano nei prossimi giorni.