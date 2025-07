Ufficiale Theo Hernandez non è più un giocatore del Milan: riparte dall'Arabia Saudita

vedi letture

Theo Hernandez è un nuovo giocatore dell'Al Hilal, adesso è ufficiale. Sono arrivati infatti i comunicati sia del club arabo, sia del Milan che lo saluta così: "AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Theo Bernard François Hernández all'Al-Hilal SC. Il Club ringrazia Theo per i sei anni vissuti insieme e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali". Anche l'Al Hilal ha reso noto il nuovo acquisto dal Milan, tramite un post social semplice e diretto: "Theo Hernandez, Hilali".

L'operazione complessiva per il cartellino di Theo Hernandez è di circa 25 milioni di euro. Il laterale francese di piede mancino ha lasciato un'impronta indelebile nella sua avventura al Milan, collezionando un totale di 262 presenze in tutte le competizioni nei 6 anni trascorsi in rossonero tra il luglio 2019 e il luglio 2025, durante i quali ha messo a segno 34 reti e fornito 45 assist. Le sue prestazioni sono state costantemente di alto livello, con un apporto offensivo significativo ogni stagione in Serie A: 6 gol nel 2019-20, 7 nel 2020-21, 5 nel 2021-22 (anno dello Scudetto), 4 nel 2022-23, 5 nel 2023-24 e 4 nell'ultima stagione 2024-25.