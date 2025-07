Ultim'ora Theo Hernandez saluta il Milan: vola all'Al Hilal di Inzaghi per 25 milioni

Theo Hernandez saluta il Milan: vola all'Al Hilal di Inzaghi per 25 milioni. La trattativa, aperta da settimane, si è sbloccata definitivamente nelle ultime ore. Dopo aver inizialmente rifiutato la destinazione araba, il terzino francese ha cambiato posizione, dando il via libera al trasferimento. Come riportato da Sky Sport, l’accordo tra le parti è totale.

L’addio era nell’aria già da giorni: Theo era stato escluso dalla lista dei convocati per il ritiro estivo del Milan, un chiaro segnale della sua imminente partenza. Si chiude così una lunga avventura in rossonero iniziata nel 2019: in 262 presenze ufficiali, Theo ha realizzato 34 gol e 45 assist, diventando uno dei simboli del Milan campione d’Italia nel 2022.