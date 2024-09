Ufficiale Thuram giocatore del mese di agosto in Serie A: in lizza anche Kvaratskhelia

vedi letture

È stato assegnato al calciatore dell'Inter Marcus Thuram il premio EA SPORTS FC Player Of The Month di agosto: il francese ha iniziato alla grandissima la stagione con 2 gol contro il Genoa e altri 2 contro l'Atalanta, mentre è rimasto a secco nel 2-0 al Lecce. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Inter-Milan, in programma domenica 22 settembre 2024 alle ore 20.45 allo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano.

I voti dei tifosi sul sito http://serieapotm.easports.com/, combinati con i dati statistici individuali, hanno decretato come vincitore Marcus Thuram, che ha superato campioni del calibro di Coco (Torino), Kvaratskhelia (Napoli), Man (Parma), Retegui (Atalanta), Vlahovic (Juventus).