Video Tifosi Juve: "Chi non salta interista è", ma Thiago Motta non salta

I tifosi della Juventus invitano il nuovo allenatore, Thiago Motta, a saltare. Lui non lo fa. "Chi non salta interista è"

I tifosi della Juventus invitano il nuovo allenatore, Thiago Motta, a saltare. Lui non lo fa. "Chi non salta interista è": il coro non coinvolge l'italo-brasiliano, che ricorda dei trascorsi nerazzurri e del Triplete vinto nel 2010 e non accontenta i nuovi tifosi. Loro saltano, lui no. Resta fermo. Per rispetto della sua vecchia squadra. Ecco il video: