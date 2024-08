Tmw - Atalanta, cresce la fiducia per Samardzic: nuovi contatti con l'Udinese

L'Atalanta non molla l'obiettivo Lazar Samardzic per il centrocampo.

Ufficializzato l'arrivo di Brescianini dal Frosinone e in attesa di sviluppi dal fronte Koopmeiners, l'Atalanta non molla l'obiettivo Lazar Samardzic per il centrocampo. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb, infatti, il club bergamasco e l'Udinese si stanno aggiornando continuamente, con la Dea che sta facendo i conti con la richiesta da parte dei friulani di 25 milioni di euro. Nelle ultimissime ore, in particolare, ci sono stati nuovi contatti tra le parti con la fiducia che cresce sempre di più: non c'è ancora l'accordo, ma il giocatore si avvicina all'Atalanta così come i nerazzurri si stanno avvicinando alle richieste economiche dell'Udinese.

Nel 2023-2024 il centrocampista ha totalizzato 34 presenze, tutte in Serie A, segnando 6 gol. Nella sua carriera vanta 97 gettoni e 13 reti con i bianconeri, 9 gare con il Lipsia, 3 con l'Hertha Berlino e 5 con la seconda squadra, senza contare quelle con le giovanili.