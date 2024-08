Tmw - Atalanta, dopo il ko di Scamacca c'è anche l'idea Retegui: ostacolo Genoa, i dettagli

Lo stop di Gianluca Scamacca cambia i piani dell'Atalanta sul mercato. Nella giornata di oggi vi abbiamo raccontato dell'ipotesi che i nerazzurri possano cercare attaccanti in casa Sassuolo o in casa Napoli, con i nomi di Andrea Pinamonti e Giovanni Simeone, ma nelle ultime ore è spuntata anche l'idea relativa a Mateo Retegui del Genoa, con l'eventuale operazione che non sarebbe comunque semplice, visto che i rossoblù non vorrebbero privarsi del centravanti italoargentino. A riferirlo è Tuttomercatoweb.

Il muro del Genoa.

In questi giorni la trattativa in uscita che il Grifone potrebbe chiudere è quella relativa al possibile addio di Albert Gudmundsson, con la Fiorentina che vorrebbe accelerare il prima possibile, e proprio per questo motivo Alberto Gilardino, tecnico dei liguri, vedrebbe di cattivo occhio la cessione anche di Retegui, visto che in questo caso dovrebbe salutare entrambi i suoi attaccanti titolari. Questo non vuol dire che per l'Atalanta sia impossibile intavolare una trattativa, ma serviranno le giuste carte per convincere il Genoa, che non svenderebbe certo il centravanti.

C'è anche la Juventus.

Oltre a questo non è da sottovalutare anche il fatto che lo stesso Mateo Retegui sia anche nel mirino della Juventus, che lo vorrebbe come vice Vlahovic. La trattativa non è calda e i bianconeri in questo momento hanno altre priorità, ma se dovessero incastrarsi un paio di pezzi del puzzle ecco che la Vecchia Signora potrebbe farsi avanti, con l'Atalanta che potrebbe comunque sfruttare il fattore tempo, visto che dopo l'infortunio di Scamacca la sensazione è che la Dea voglia stringere, e mettere il prima possibile a disposizione di Gasperini il sostituto dell'ex West Ham.