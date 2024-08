Video Tmw - Inter-Palacios, terminato il summit. L'intermediario: "Incontro positivo"

Si è concluso da pochi minuti l'incontro all'interno della sede dell'Inter fra i dirigenti nerazzurri ed i colleghi di Independiente Rivadavia e Talleres, ovvero le due società che di fatto detengono in cartellino di Tomas Palacios, giovane difensore classe 2005 individuato come rinforzo giusto per la retroguardia di Simone Inzaghi.

Il calciatore, ricordiamo, è di proprietà del Talleres, ma è in prestito all'Independiente, club che può esercitare il diritto di riscatto sul 50% del cartellino nel 2024, che ammonta a 2 milioni di euro, mentre il restante 50% potrebbero prelevarlo allo stesso prezzo nel 2025. Da qui la presenza di entrambe le dirigenze per trovare gli accordi definitivi per soddisfare tutte le tre parti in causa.

Insieme ai dirigenti era presente anche l'intermediario Marcelo Simonian che al termine dell'incontro ha così commentato ai microfoni di Tmw: "Tutto bene, incontro molto positivo. Fiducia che possa giocare nell'Inter? Diciamo bene, positivo". Fra le parti serpeggia comunque fiducia in merito alla fumata bianca dopo questo primo incontro diretto, anche se la presenza di tre società da mettere d'accordo (Inter, Talleres e Independiente Rivadavia) rischia di allungare i tempi, riferisce Tuttomercatoweb. Di seguto le immagini dell'intervista a Simonian.