Tmw - Juve contenta di Tudor: sta pensando alla sua conferma

La Juventus si gode il ritrovato quarto posto in classifica, dopo la vittoria sul Lecce e la contemporanea sconfitta del Bologna contro l'Atalanta. In casa bianconera c'è soddisfazione per l'impatto avuto da Igor Tudor sulla rosa, con 7 punti ottenuti sui 9 disponibili nella sua gestione.

Come scrive Tmw, la dirigenza della Continassa è per il momento soddisfatta del rendimento del nuovo allenatore e sta quindi pensando seriamente alla sua conferma. Ancora niente è deciso e come detto il finale di stagione e gli obiettivi raggiunti avranno un peso importante nella decisione, col club che ha tutta l'intenzione di capire se il croato sia realmente l'allenatore giusto per la Juventus del presente ma anche e soprattutto del futuro.