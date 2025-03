Tmw - Juve, dirigenza al fianco di Tudor: Giuntoli e Scanavino alla Continassa

Il campionato sta per riaprire le porte. Chiusa la sosta nazionali, tempo tre giorni e la Serie A riprenderà da dove eravamo rimasti: Inter in vetta alla classifica, Napoli all'inseguimento e in ritardo di tre punti con l'Atalanta a -6. Ma i lavori in corso in casa Juventus saranno ancor più esigenti e faticosi in seguito al licenziamento di Thiago Motta e al subentro in corsa di Igor Tudor in panchina.

Intanto arrivano novità dalla Continassa: nella giornata di oggi, secondo le informazioni raccolte dalla redazione di TuttoMercatoWeb, sono rientrati tutti i nazionali impegnati con le rispettive Rappresentative, ad eccezione del classe 2006 Adzic. Andrea Cambiaso e Douglas Luiz, invece, hanno lavorato ancora a parte per risolvere i rispettivi infortuni. Stando a quanto appurato, comunque, l'esterno italiano dovrebbe recuperare entro l'imminente partita con il Genoa allo Stadium, mentre il centrocampista brasiliano si potrebbe rivedere contro la Roma (6 aprile).

La dirigenza si sta dimostrando più vicina che mai alla squadra in questi giorni di grandi cambiamenti: anche oggi al fianco del tecnico croato c'erano Cristiano Giuntoli e Maurizio Scanavino, rispettivamente direttore sportivo e amministratore delegato del club. I due si sono intrattenuti a lungo con Tudor, forse anche per preparare la conferenza di presentazione di domani.