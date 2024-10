Tmw: "Milan, Fonseca fa fuori Rafa Leao: sta diventando un problema?"

vedi letture

Rafa Leao forse out per la prossima di campionato del Milan. E, come scrive Tmw, sarebbe "già la seconda volta in questo inizio di campionato. Che sia un altro segnale? Non è dato sapere. Certo è che Leao sarebbe, condizionale d'obbligo, uno dei grandi asset di questo Milan.

Ha una clausola di risoluzione di 175 milioni di euro ma nessuno si è mai avvicinato a quella cifra, nemmeno per chiedere informazioni post scadenza (il 15 luglio, poi ritornerà attivabile la prossima estate), mentre Jorge Mendes ha più volte cercato offerte, anche con sponda Barcellona - i buoni uffici fanno molto - ma senza trovare il punto di appoggio giusto. Non siamo all'aut aut, cioè al lui contro di me. Ma la sensazione è che non siano troppo lontani. Perché è evidente che una mancata vittoria contro l'Udinese - ma anche nelle prossime partite, tra Champions e campionato - potrebbe essere fatale. Quando fai scelte impopolari poi rischi ogni settimana di finire nel tritacarne".