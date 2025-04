Tmw sul futuro di Gasperini: "Magari andrà a Napoli dove Conte si lamenta?"

Gian Piero Gasperini ha ancora un anno di contratto con l'Atalanta ma a fine stagione potrebbe comunque salutare la Dea in anticipo. Ma per andare dove? Se lo domanda la redazione di Tmw che fa anche delle ipotesi in riferimento al destino dell'allenatore nerazzurro.

"Gasperini dove può andare? Al Genoa? Forse c'è una possibilità alla Juventus? Oppure in un Napoli dove Antonio Conte si lamenta delle stesse cose, quasi come fosse carta carbone di quanto sta succedendo a Bergamo? La realtà è che Gasperini ha un anno di contratto - peraltro oneroso - e non vuole fare sconti. Così come l'Atalanta non li farà, visto che Antonio Percassi è stato abbastanza chiaro, come lo è stato dopo la finale di Dublino, quando il tecnico avrebbe voluto più anni di contratto e un'area di influenza molto differente, decisamente più ampia rispetto all'attuale. Non è stato così e, probabilmente, anche a fine stagione ci sarà un incontro che definirà il futuro. Che potrebbe essere gattopardescamente uguale all'anno precedente".