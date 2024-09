Ufficiale Top11 di Serie A coi voti del Fantacalcio: ci sono tre azzurri

Ci sono tre giocatori del Napoli nella Best XI della quarta giornata del campionato italiano pubblicata dalla Lega di Serie A in collaborazione con Fantacalcio. Nel 3-4-3 figurano Meret in porta, Buongiorno al centro della difesa, Lukaku in attacco. Loro i protagonisti scelti dopo lo show degli azzurri sul campo del Cagliari. In attacco a completare il tridente Lookman e Thauvin dell'Udinese.

La formazione: Meret; Theo, Buongiorno, Dumfries; Pulisic, Fofana, Iling jr, Zaccagni; Lookman, Lukaku, Thauvin