Foto Torino, Cairo ancora contestato dopo l'addio di Buongiorno: "Togliti dai c*****ni!"

Non si placa la contestazione da parte dei sostenitori granata nei confronti di Urbano Cairo. All'esterno dello stadio Olimpico-Grande Torino è stato esposto uno striscione di dissenso, l'ennesimo, verso il numero uno del Toro: "Non ti chiediamo 50 milioni, ma solo di...toglierti dai c*****ni".

Il riferimento è alle dichiarazioni in conferenza stampa del numero uno granata di qualche giorno fa: "Ora non siamo a posto, abbiamo fatto sei bilanci in perdita e sono cose che pesano, ma non è una colpa non aver 50 milioni da mettere ogni anno nel Toro: non è una cosa che qualcuno mi possa addebitare, bisogna trovare un percorso sostenibile. E per noi è un vivaio che dia giocatori per la prima squadra, lo scouting che dà giocatori con operazioni per trovare talenti a cifre abbordabili e diventano calciatori importanti.

L'aspettativa è più alta, è giusto che il tifoso che l'abbia e lo vediamo in tutte le piazze, ma negli ultimi 12 anni siamo stati otto volte nella parte sinistra e negli ultimi due anni abbiamo lottato per l'Europa perdendola anche a campionato finito, come quest'anno. E nella stagione precedente all'ultima contro l'Inter...Non è un percorso così negativo, ma tutto è migliorabile e bisogna fare di meglio. Ma per quanto mi riguarda, l'errore che ho fatto nel 2018/2019 è stato fare qualcosa in più per i nostri bilanci che non potevano permetterselo".