Ufficiale Torino, centrocampo contato per il Napoli: Gineitis salterà il prossimo turno

Altra brutta notizia per il Torino di Paolo Vanoli, che con Samuele Ricci in dubbio per il prossimo turno, sarà costretto a rinunciare ad un centrocampista per la sfida di domenica sera al Maradona contro il Napoli. Il centrocampista lituano Gvidas Gineitis è stato ammonito in Torino-Udinese ed essendo diffidato salterà il posticipo della 34ª giornata di Serie A contro la squadra di Antonio Conte.

