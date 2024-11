Torino, clima infuocato prima del Napoli: col Monza stadio vuoto per 45 minuti

La contestazione di una parte dei tifosi del Torino nei confronti di Urbano Cairo non accenna a diminuire. Domenica, infatti, prima e durante la gara casalinga dei granata contro il Monza, i gruppi organizzati della Curva Maratona hanno indetto una manifestazione all'esterno del stadio. Inoltre, per tutta la durata del primo tempo i tifosi non entreranno allo stadio ma si ritroveranno all'esterno dell'impianto, per poi entrare allo stadio nel secondo tempo e proseguire la contestazione.

Il comunicato. "Domenica 24 ritrovo ore 10 sotto la Curva Maratona - si legge nel volantino - invitiamo tutti i tifosi granata, che amano il Toro e non tollerano che la nostra storia venga calpestata, ad unirsi ai gruppi organizzati". La contestazione proseguirà ad inizio gara: "Ci sposteremo sotto la tribuna per contestare questa società indegna, lasciando lo stadio vuoto per 45 minuti - è scritto nel messaggio - è giunto il momento di dare un segnare forte e far comprendere a Cairo quanto sia detestato dal popolo granata. Successivamente la protesta continuerà all'interno dello stadio. Cairo vattene, il Toro siamo noi!".