Ultim'ora Torino, Coco saluta subito: andrà in Qatar per 16mln

Saul Coco saluta subito l'Italia. Accordo trovato tra il Torino e l'Al-Duhail per la cessione del difensore. Operazione da 16 milioni di euro con i qatarioti che adesso cercano l'accordo con il giocatore. Lo riporta la redazione di Sky Sport. Ecco quanto si legge sul sito di Gianluca Di Marzio.

"Saul Coco potrebbe dire addio al campionato italiano dopo un solo anno dal suo arrivo dal Las Palmas. Il difensore centrale del Torino va verso la cessione in Qatar, dopo che gli è arrivata un’offerta importante dall’Al-Duhail. I granata hanno trovato un accordo per la sua cessione a 16 milioni di euro, ora si cerca quello col giocatore. Per lui sarebbe la seconda avventura fuori dalla Spagna dopo quella in Serie A".