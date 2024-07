Torino, ecco il sostituto di Buongiorno: arriva dal Las Palmas

Saul Coco sarà il sostituto di Alessandro Buongiorno al Torino. Il centrale spagnolo classe '99, riporta 'Sky', già in serata sarà in Italia e domani sosterrà le visite mediche con la società granata. Successivamente, arriverà la firma sul contratto.

I dettagli dell'accordo

Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttomercatoWeb il difensore del Las Palmas si trasferirà nel club di Serie A per circa 7,5 milioni di euro più il 10% su una futura rivendita da garantire al club iberico in caso di cessione ad altre squadre. Per quanto riguarda il contratto, con il centrale si sta trattando per una firma che potrebbe portarlo a legarsi per almeno tre anni ai granata. Dopo la cessione di Alessandro Buongiorno al Napoli dunque, la dirigenza del Toro ha individuato il suo sostituto nel difensore della Guinea Equatoriale. Classe '99, ha un contratto in scadenza nel 2025 con gli spagnoli: battuta la concorrenza del Siviglia, l'altro club molto interessato al calciatore.