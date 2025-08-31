Torino-Fiorentina, le formazioni: ancora titolari Ngonge e Simeone, esordio dal 1' per Piccoli
Altro match della domenica valevole per la 2ª giornata di Serie A con inizio alle 18.30. All'Olimpico Grande Torino si affrontano il Torino di Marco Baroni e la Fiorentina di Stefano Pioli. Di seguito le formazioni ufficiali.
TORINO (4-3-3): Israel; Pedersen, Maripan, Coco, Biraghi; Casadei, Asllani, Ilic; Ngonge, Simeone, Vlasic.
A disposizione: Paleari, Popa, Masina, Ilkhan, Aboukhlal, Anjorin, Adams, Lazaro, Lazaro, Dembele, Tameze, Gineitis, Zapata, Njie.
Allenatore: Marco Baroni.
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Mandragora, Sohm, Gosens; Gudmundsson; Piccoli, Kean.
A disposizione: Lezzerini, Martinelli, Dzeko, Sabiri, Nicolussi Caviglia, Mari, Fazzini, Viti, Ndour, Fortini, Fagioli, Kouadio, Parisi.
Allenatore: Stefano Pioli.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Fiorentina
|Napoli
