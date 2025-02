Ufficiale Torino-Genoa, le formazioni: Zanoli ed Elmas partono dalla panchina

Il sabato di Serie A si chiude con Torino-Genoa, sfida valida per la 24^ giornata. Due squadre che hanno bisogno di punti, per dare forza alla loro posizione, allontanando la zona pericolante della classifica. Vanoli conferma il suo ormai consolidato 4-2-3-1, con Adams confermato come riferimento avanzato con alle spalle Lazaro, Vlasic e Karamoh. In panchina il nuovo arrivato Elmas. Vieira risponde con il 4-3-2-1, posizionando Vitinha e Miretti alle spalle di Pinamonti, ancora out Zanoli.

Di seguito le formazioni ufficiali:

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Maripan, Sosa; Ricci, Tameze; Lazaro, Vlasic, Karamoh; Adams. Allenatore: Vanolù

GENOA (4-3-2-1): Leali; Sabelli, Matturro, Vasquez, Martin; Thorsby, Badelj, Frendrup; Vitinha, Miretti; Pinamonti. Allenatore: Vieira