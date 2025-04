Ufficiale Torino, i convocati per Napoli: Vanoli recupera 4 giocatori

Il Torino giocherà stasera contro il Napoli nel posticipo della domenica della 34^ giornata di campionato. Paolo Vanoli non avrà a disposizione Gvidas Gineitis rispetto all'ultima partita per squalifica, ma ritrova Ivan Ilic, Valentino Lazaro e Nikola Vlasic dopo l'infortunio. Torna arruolabile pure Saul Coco, che ha scontato lo stop per somma di ammonizioni. Di seguito la lista completa:

Portieri: Donnarumma, Milinkovic-Savic, Paleari

Difensori: Biraghi, Coco, Maripan, Masina, Walukiewicz

Centrocampisti: Cacciamani, Casadei, Dembele, Ilic, Lazaro, Linetty, Pedersen, Perciun, Ricci, Tameze, Vlasic

Attaccanti: Adams, Elmas, Karamoh, Sanabria.