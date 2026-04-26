Ufficiale
Torino-Inter, le formazioni ufficiali: Bastoni, Dumfries e Calhanoglu out
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Tanti cambi per Christian Chivu, che lascia in panchina Bastoni, Dumfries e Calhanoglu.
Sono ufficiali le formazioni di Torino-Inter, match delle 18 valido per la 34ª giornata di Serie A. Tanti cambi per Christian Chivu, che lascia in panchina Bastoni, Dumfries e Calhanoglu.
TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Lazaro, Ilkhan, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Adams. All. D'Aversa
A disposizione: Israel, Siviero, Prati, Ilic, Maripan, Kulenovic, Casadei, Biraghi, Marianucci, Tameze, Zapata, Njie.
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Darmian, Barella, Sucic, Zielinski; Bonny, Thuram. All. Chivu
A disposizione: Di Gennaro, Martinez, Dumfries, De Vrij, Lautaro, Acerbi, Frattesi, Diouf, Calhanoglu, Mkhitaryan, Cocchi, Mosconi, Esposito, Bastoni.
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