Ufficiale Torino-Monza, le formazioni: Vanoli conferma la coppia Adams-Sanabria

vedi letture

Sono ufficiali le formazioni di Torino-Monza, match delle 15 valevole per la 13ª giornata di Serie A. Tra i padroni di casa, mister Vanoli conferma la difesa a 3 e ritrova Adams in attacco, al suo fianco gioca Sanabria. Nesta si affida a Djuric in avanti, col supporto di Mota e Maldini. In mezzo al campo, complice l'assenza di Pessina, spazio a Bianco e Bondo.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Coco, Walukiewicz, Masina; Pedersen, Vlasic, Ricci, Gineitis, Lazaro; Adams, Sanabria. Allenatore: Paolo Vanoli.

A disposizione: Paleari, Donnarumma, Karamoh, Maripan, Dembele, Sosa, Vojvoda, Tameze, Ciammaglichella, Linetty, Njie.

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Pereira, Bianco, Bondo, Kyriakopoulos; Maldini, Mota; Djuric. Allenatore: Alessandro Nesta.

A disposizione: Pizzignacco, Mazza, Caldirola, Caprari, Sensi, Birindelli, Forson, Maric, Valoti, Petagna, Postiglione, Colombo, Vignato, Ciurria.