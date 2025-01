Ufficiale Torino, Ricci era stato accostato al Napoli ma ha rinnovato fino al 2028

Rinnovo importante in casa Torino. Samuele Ricci, come riportato dal club granata con un comunicato sul proprio sito ufficiale, ha infatti prolungato il suo contratto fino al 30 giugno 2028. Il giocatore era stato accostato anche al Napoli nei giorni scorsi. Questo l'annuncio della società: "Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Samuele Ricci fino al 30 giugno 2028".