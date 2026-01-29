Torino, Simeone ancora ai box: l'ex azzurro salta anche il Lecce?

vedi letture

(ANSA) - TORINO, 29 GEN - In emergenza e in ritiro, il Torino prosegue la sua marcia di avvicinamento alla delicatissima sfida di domenica alle 12.30 contro il Lecce. La squadra continua i lavori al Filadelfia senza Simeone, il Cholito ha vissuto un'altra giornata con un programma differenziato e le speranze di averlo a disposizione per la gara contro i salentini si riducono sempre di più.

Adams sarà certo del posto in attacco, al suo fianco difficilmente ci sarà Ngonge, per il quale ci sono trattative in corso per un passaggio all'Espanyol, e così è aperto il ballottaggio tra Njie e Zapata. In difesa mancherà Ismajli per infortunio, insieme a Tameze e Coco l'unica alternativa è Maripan, pronto al rientro dopo tre panchine di fila. A centrocampo non ci sono ballottaggio: Ilkhan giocherà in regia, Casadei e Vlasic saranno le mezzali, sulle corsie laterali agiranno Pedersen e Lazaro. (ANSA).