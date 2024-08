Torino, Vanoli nervoso per l'addio di Bellanova: "Venduto a mia insaputa"

Paolo Vanoli non ha preso bene l'addio di Raoul Bellanova al suo Torino. Di seguito le sue dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Atalanta, esattamente la nuova squadra del laterale classe 2000.

L'addio di Bellanova quanto ha cambiato le carte in tavola?

"È difficile cambiarmi... Sono una persona vera e un allenatore con passione. Continuerò a fare il mio lavoro, non dobbiamo abbassare la testa davanti a una decisione che non è compito nostro. Ho detto alla squadra di voltare pagina: a volte si viene feriti, ma dobbiamo uscirne più forti. Sono il mister del Toro e Vanoli come persona".

La società le ha dato spiegazioni su Bellanova?

"Non sono uno che cerca spiegazioni sulle dinamiche. Quando una società mi vende un giocatore all'insaputa, è inutile cercare spiegazioni. Non sono abituato a piangermi addosso. Non sono d'accordo su questa vendita, ma alzo la testa e vado avanti. Ho detto al presidente in faccia ciò che penso, ma non sono una persona che batte i pugni. So che quando Vanoli è arrivato qui, era sempre all'erta di tutto".