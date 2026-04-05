Tre punti d'oro per il Torino, Pisa sempre più nei guai: la risolve Adams

vedi letture

Decisivo anche l’impatto di Roberto D'Aversa, capace di ottenere tre vittorie nelle ultime cinque partite e dare nuova solidità al gruppo.

Vittoria pesantissima per il Torino, che espugna il campo del Pisa e si allontana con decisione dalla zona pericolosa. Il successo per 0-1 porta i granata a +9 sulla Cremonese, permettendo alla squadra di affrontare con maggiore serenità le ultime sette giornate. Decisivo anche l’impatto di Roberto D'Aversa, capace di ottenere tre vittorie nelle ultime cinque partite e dare nuova solidità al gruppo.

Pisa in difficoltà crescente

A decidere il match è stato Che Adams, entrato dalla panchina e protagonista all’80’ con un inserimento vincente su assist di Marcus Pedersen, dopo una bella azione avviata da Enzo Ebosse. Il Pisa, però, continua a faticare soprattutto in fase offensiva, pagando anche l’assenza per squalifica di Rafiu Durosinmi. I tentativi di Henrik Meister e Stefano Moreo non bastano, e la situazione in classifica si fa sempre più complicata. Con sette partite ancora da giocare e un distacco significativo dalla salvezza, servirà un finale di stagione quasi perfetto per sperare nella rimonta.