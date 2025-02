Tuttosport sulla Juve: "Troppi errori sul mercato e quanti soldi spesi!"

Critiche alla Juve e a Thiago Motta dopo l'uscita dalla Coppa Italia, ma il quotidiano Tuttosport oggi in edicola ne ha per tutti, anche per l'area sportiva, per Giuntoli e le scelte estive sul mercato.

"Non è solo colpa di Motta. Una riflessione va fatta sulla reale qualità della squadra, dei soldi spesi per costruirla e degli errori commessi sul mercato. Ma per quanto si possa rivalutare verso il basso la rosa, non si può arrivare al livello di uscire dalla Coppa Italia in questo modo. Quindi c’è qualcosa su cui riflettere per il futuro. Ieri Motta è stato onesto. E solo. Ancora una volta si è preso la briga di comunicare dopo una sconfitta tremenda ed epocale. La società non è abituata a parlare dopo le partite, ma non farlo dopo la partita di ieri è una scelta che può lasciare spazio a qualsiasi interpretazione".