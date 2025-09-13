Udinese, Inler rassicura: "A Lucca fa bene la pressione, ha tanto margine per migliorare"

Gokhan Inler, ex calciatore di Udinese e Napoli e attuale responsabile dell'area tecnica dei friulani, ai microfoni di Sky ha parlato di vari temi, partendo dal mercato del suo club: "Zaniolo è un giocatore che seguivamo, con il mister ne abbiamo parlato e conoscendo l'allenatore del Galatasaray ho anche chiamato lui per capirne la situazione. Lui voleva fortemente venire qui, cogliere l'opportunità: lui ha fatto molto bene in questo inizio di stagione, è cresciuto dal punto di vista mentale. Per noi è stata fondamentale la sua intenzione di venire qui, ha dato il massimo per vestire il bianconero".

Il Napoli può perdere qualcosa in campionato con il doppio impegno e l'arrivo della Champions?

"Per un giocatore giocare ogni 3-4 giorni è tanta roba. Il Napoli ha fatto un gran mercato perché la rosa è fondamentale, con il mister Conte saranno prontissimi. Con una partita a settimana serve una motivazione extra, giocando così spesso non serve. A Napoli in ogni partita si gioca per vincere".

Lucca come l'ha visto in queste prime giornate?

"Lorenzo è un bravissimo ragazzo, lavora tanto e Napoli è una piazza diversa da Udine, lui ha bisogno di questa pressione. Io so che farà bene, ha ancora tanto margine di miglioramento e il Napoli dovrà aiutarlo. Ha un carattere che lo spinge ad aver bisogno di queste cose, ci sentiamo spesso, anche pochi giorni fa per il compleanno".