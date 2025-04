Ufficiale Udinese-Milan, le formazioni: Conceiçao con la difesa a 3 e Jovic dal 1'

Tutto pronto al BluEnergy Stadium per la sfida di questa sera fra Udinese e Milan, anticipo della 32ª giornata di Serie A. Rispetto alle indicazioni delle ore precedenti al match, il tecnico bianconero Kosta Runjaic lascia fuori Payero per far spazio a Ekkelenkamp, con Karlstrom e Lovric a completare la linea mediana. Davanti, Atta a sostegno dell'unica punta Lorenzo Lucca.

Per il Milan, nell'occasione schierato dal tecnico Sergio Conceiçao col 3-4-3, come riferimento offensivo c'è a sorpresa Luka Jovic e non Tammy Abraham, con l'inglese almeno inizialmente in panchina. Pulisic e Leao saranno i giocatori incaricati di innescarlo, schierati ai suoi lati. Gli esterni di centrocampo saranno Jimenez e Theo Hernandez, con Reijnders e Fofana in mezzo, mentre la linea difensiva a tre a protezione della porta di Mike Maignan sono Tomori, Gabbia e Pavlovic. Di seguito le formazioni ufficiali di Udinese-Milan, con fischio d'inizio previsto per le ore 20.45:

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Bijol, Solet; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Atta; Lucca

A disposizione: Sava, Padelli, Payero, Zarraga, Palma, Pafundi, Bravo, Kabasele, Giannetti, Modesto, Pizarro. All. Runjaic.

MILAN (3-4-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Reijnders, Fofana, Hernandez; Pulisic, Jovic, Leao

A disposizione: Sportiello, Torriani, Chukwueze, Florenzi, Thiaw, Bartesaghi, Bondo, Terracciano, Camarda, Joao Felix, Musah, Abraham, Sottil. All. Conceicao.