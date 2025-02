Udinese, molti giocatori restano in bilico: all'estero il mercato è ancora aperto

Il mercato non è ancora finito e l’Udinese, prossimo avversario del Napoli in campionato, deve tenere alto il muro per difendersi dagli assalti di club turchi che stanno alzando le offerte pur di arrivare ai cartellini di Jaka Bijol, Oumar Solet, Thomas Kristensen, Sandi Lovric e Lautaro Giannetti, mentre in Brasile è forte l’interesse per Brenner sui cui è piombato l’Internacional Porto Alegre.

Il quotidiano Il Messaggero Veneto oggi in edicola, nella settimana del match del Maradona, spiega che una o due partenze last minute non sono da escludere, sperando che siano il più indolore possibile. Galatasaray, Fenerbahçe, Besiktas e Trabzonspor sono i club che continueranno il pressing fino all’11 febbraio, giorno in cui il calciomercato chiude in Turchia.