Udinese, Runjaic in conferenza: “A Napoli ci sarà da difendere in 11! Sappiamo che atmosfera troveremo…”

vedi letture

Kosta Runjaic, allenatore dell'Udinese, è intervenuto in conferenza stampa presentando la gara contro il Napoli, in programma domenica alle ore 20:45. Di seguito le sue dichiarazioni.

A Napoli vi temono, vedono nell’Udinese una squadra fisicamente e tecnicamente importante, cosa risponde?

"Io credo il Napoli abbia ancora più fisicità rispetto a noi. Hanno sempre una sempre una percentuale più alta di km percorsi rispetto agli avversari, mette densità e qualità in campo, con anche qualità individuale. Dovremo essere giocare quindi in maniera intensa e compatta per portare a casa i punti. Giocheremo da squadra, dovremo dare tutto ciò che abbiamo per affrontare una squadra come il Napoli, per soffrire e ottenere dei punti”.



Neres all’andata vi ha fatto male, come lo si ferma stavolta?

"Sta facendo bene anche nel girone di ritorno, non può esserci una formula magica per limitarlo ma dobbiamo lavorare come squadra. Ci siamo visti l'ultima partita contro la Roma hanno difeso come squadra lasciando poco spazio. La Roma ha coperto bene giocando in maniera compatta e noi dovremo fare lo stesso. In fase di possesso invece dovremo fare bene. Il Napoli ha giocatori che giocano assieme da tanto tempo, si conoscono bene. Neres e Politano sono giocatori che non si possono limitare solo con l'uno contro uno ma sarà importante comunicare bene in campo, dovremo farlo però non solo con loro ma in tutte le zone del campo".

Ehizibue, Giannetti e Davis sono recuperati?

"Davis si è allenato però ha avuto un po' di raffreddore e spero che all'inizio della prossima settimana ritorni con noi e possa essere convocato. Giannetti verrà con noi a Napoli, anche Ehizibue si è allenato e sarà a disposizione per la partita”.

Come vede Sanchez?

"Sta migliorando, è un giocatore che purtroppo ha saltato la preparazione e il girone d’andata. Ha grande esperienza e ha bisogno di accumulare minuti per poter mostrare la sua esperienza e qualità. Non deve lavorare tanto in fase difensiva visto che non è la sua caratteristica principale ma come squadra dobbiamo essere capaci di lavorare in maniera compatta, dobbiamo disturbare il lavoro dell’avversario. Contro il Napoli non avremo tanto possesso palla e ce lo dobbiamo aspettare. Servirà quindi lavoro in fase di non possesso. Sanchez lo può fare ma non è nelle sue corde, ma non è lo stile di gioco più adatto a lui, bisogna essere pazienti, deve adattarsi, se ci sono altri ragazzi che possono dare in quel momento un contributo migliore possono giocare. Si è allenato molto bene in settimana, si prende responsabilità in allenamento, è uno dei leader, ma non posso dargli uno statuto particolare che lo farà giocare titolare tutte le partite. Gliel'ho detto fin dall'inizio quando è arrivato e lui lo ha accettato, lo capisce molto bene. È importante che anche quando non gioca dia i giusti segnali, che trasferisca la sua esperienza anche quando non gioca, non solo in campo ma anche come comportamento e mentalità. Sa anche lui che può migliorare ancora il suo livello di prestazioni qui ad Udine, non c’è bisogno di girarci intorno, può migliorare lui come tutti noi. Contro il Napoli dovremo andare oltre i nostri limiti, se si guarda alla qualità dei giocatori di questa squadra. Sarà una partita sicuramente più difficile rispetto a quella di Venezia, ma nel calcio non si sa mai, dovremo provare a sfruttare le nostre chance consapevoli che sarà una partita molto difficile".

Ekkelenkamp contro il Venezia ha giocato molto bene, non è propriamente un esterno ma potrebbe essere quello il suo ruolo qui?

"Penso che sia un giocatore che deve ancora crescere ma è molto duttile, come ha detto può giocare sia più centrale che esterno, ha giocato però anche come trequarstita o la mezzala. Ha una buona corsa e contro il Venezia gli abbiamo mostrato due episodi dove poteva dare ancora un maggiore contributo difensivamente e al centrocampo. A volte lascia la sua posizione ma spesso lo fa per andare a dare un contributo alla squadra, andando disturbare la squadra avversaria. Ha fatto una buona prestazione contro il Venezia, non straordinaria ma ha fatto bene, in settimana si è allenato bene. Magari potrebbe giocare titolare anche contro il Napoli".

Sava ha commesso degli errori importanti, come vede la situazione tra i pali?

"Ho fiducia in tutti i miei giocatori, sono il loro allenatore ma non vuol dire che li difendo sempre per forza e che facciano tutto in maniera ottimale. Dobbiamo parlare del loro errori e abbiamo un preparatore che si dedica totalmente ai portieri. Sava è un ragazzo diligente, tranquillo, dai buoni modi, magari non esprime molto attraverso il linguaggio del corpo e ora deve mostrare più autorità e presenza in campo, ci sta lavorando, ci stiamo lavorando con lui. Gli errori possono capitare e sono più palesi quando si parla di portieri. Gli errori commessi da un giocatore però non dipendono solo da lui ma anche dal fatto che magari dei compagni non hanno lavorato in maniera ottimale, con il mio staff analizziamo tutte le situazioni. Abbiamo fiducia in tutti i nostri giocatori e sappiamo che Sava si sta adattando alla Serie A non ha ancora grande esperienza, questo non gli garantisce di essere maturo al 100%. Stiamo lavorando su tutti i valori suscettibili in allenamento, con il preparatore dei portieri si analizza tutto".



Sono partite che ti esaltano particolarmente quelle con un pubblico caldo?

"Assolutamente. Sarà la mia prima volta a Napoli e sarà lo stesso anche per alcuni giocatori. Tutti coloro che hanno giocato a Napoli ci hanno detto che è un'atmosfera speciale da vivere. Si deve però entrare in un tunnel di concentrazione e non pensare a quello che ci succede intorno, non vedo l'ora di giocare questa partita. Ho allenato il Legia Varsavia, ho avuto grandi momenti con i nostri tifosi, dove in uno stadio piccolo si riusciva ad avere un’atmosfera molto intensa. A Napoli penso questo sentimento di euforia sia ancora più importante, affronteremo la partita con la massima serenità possibile, settimana prossima vedremo come sarà andata".

Il cambio di modulo continua a restare un tema discusso, ha già deciso domenica come giocherà?

"La decisione definitiva sarà presa domenica. Contro il Venezia abbiamo giocato con la difesa a quattro anche per alcune assenze e anche per l'infortunio di Ehizibue, che aveva sempre giocato. Abbiamo deciso di giocare a 4 per la sua assenza. Il Napoli gioca con la difesa a 4 con i difensori centrali che partecipano al gioco, con mezzali molto forti. Noi nel girone d'andata abbiamo giocato con la difesa a 3 contro il Napoli facendo bene in alcune fasi ma perdendo 3-1 però. Domenica non sarà fondamentale il sistema di gioco che adotteremo ma la coesione e la connessione tra i nostri giocatori, dovremo collaborare in entrambe le fasi, dovremo essere ancora più attenti vista la forza del Napoli, creandoci delle occasioni. Sappiamo che dovremo tutti difendere contro il Napoli, si difende in 10 più il portiere indipendentemente dal sistema di gioco”.

In tutte le gare c’è qualcosa da perdere, anche se si affronta la più forte l’Udinese può fare la sua partita:

"Se daremo una prestazione di altissimo livello sono d’accordo con lei, nessuna partita è vinta prima del fischio d’inizio, possiamo vincere, però è vero anche che il Napoli sia favorito. Il calcio è uno sport aperto. C'è stato un caso in Grecia dove appunto è stato vinto un campionato da una squadra che non era la favorita. Se daremo tutto in campo tutto è possibile, ho detto che non c’è nulla da perdere ma non vogliamo regalare punti al Napoli e rendergli la vita facile, avremo un atteggiamento molto serio, cercheremo di ottenere punti. Sappiamo però molto bene che devono andare tante cose al loro posto per uscire da Napoli con punti. Ovviamente voglio dare speranza ai tifosi, però conosciamo l’energia incredibile del Napoli e come siano costanti durante la stagione, dalla prima giornata ad oggi sono stati lì concentrati sul campo. E’ una squadra che fornisce grandi prestazioni per possesso palla e dinamismo, ha il vantaggio rispetto ad altre forse di non partecipare alle competizioni europee. Dovremo sfruttare tutte le energie a disposizione".