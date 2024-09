Ufficiale Udinese-Salernitana, formazioni ufficiali: Runjaic punta su Bravo e Lucca

Tempo di Coppa Italia anche per Udinese e Salernitana, che alle 18.30 si sfideranno al Bluenergie Stadium per la sfida valida per i sedicesimi di finale. Di seguito le formazioni ufficiali della gara.

Udinese (3-5-2): Sava; Abankwah, Bijol, Tourè; Modesto, Lovric, Zarraga, Payero, Zemura; Bravo, Lucca. A disposizione: Okoye, Padelli, Davis, Thauvin, Atta, Palma, Ehizibue, Brenner, Ebosse, Karlstrom, Kabasele, Ekkelenkamp. Allenatore: Kosta Runjaic.

Salernitana (4-3-3): Fiorillo; Ghiglione, Ruggeri, Velthuis, Jaroszynski; Hrustic, Soriano, Tello; Kallon, Simy, Dalmonte. A disposizione: Corriere, Sepe, Gentile, Torregrossa, Bronn, Njoh, Reine Adelaide, Wlodarczyk, Braaf, Maggiore, Stojanovic, Verde, Ferrari, Amatucci. Allenatore: Giovanni Martusciello.