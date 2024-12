Udinese, si avvicina il ritorno di Sanchez: contro il Napoli sarà in panchina

Dopo il doppio infortunio occorso a Davis e Okoye, c'è un'altra buona notizia per l'Udinese in vista della sfida contro il Napoli di sabato: il ritorno di Alexis Sanchez.

Il Nino Maravila doveva essere l'ultimo tassello per completare al meglio le rotazioni dei bianconeri, ma il cileno però si è dovuto fermare subito per un fastidioso problema al polpaccio. Ora, però, sembra tutto pronto per il suo ritorno. Nel post gara contro il Monza è anche comparsa la didascalia, nella foto di gruppo: "Sabato sono con voi. Pronti, torna il Nino". Sanchez sta infatti lavorando con il pallone ormai da un paio di settimane e quindi sta avvicinando sensibilmente il suo ritorno in campo. Ha provato in extremis a strappare una convocazione contro il Monza per riassaggiare l'atmosfera della gara dalla panchina, ma si è deciso di mantenere la linea della cautela massima. Tutto ha portato così alla gara contro il Napoli, con un'altra settimana di lavoro assimilata. Difficilmente verrà rischiato in partita, però il cileno potrà finalmente stare con i suoi compagni anche in panchina oltre che in spogliatoio. A riportarlo è Tuttoudinese.it.