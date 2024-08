Ufficiale Udinese, subito infortunio per Sanchez: lesione alla gamba sinistra

Attraverso il proprio sito ufficiale l'Udinese, ha reso note le condizioni di Alexis Sanchez, ultimo rinforzo della campagna acquisti in casa bianconera: "Udinese Calcio comunica che Alexis Sanchez ha riportato in allenamento una lesione contusiva distrattiva miofasciale del gemello mediale della gamba sinistra. Seguiranno ulteriori approfondimenti per valutare l’entità della lesione e i tempi di recupero".